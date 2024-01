Tokom nastupa, Marija je više puta upozoravala ljude iz publike da prestanu da bacaju petarde na binu, ali se to nije dogodilo te je bila prinuđena da završi pre vremena.

Skandal nije sprečio pevačicu da publici da sve od sebe, ali i da im se još jednom obrati putem društvene mreže Instagram.

- Pa evo i mene u ovoj 2024. godini, mrtva sam umorna. Želim da se zna da je bez obzira na neke čudnjikave okolnosti, pomalo nenormalne ljude meni večeras u Zenici bilo lepo. Hvala vam što ste došli, vidimo se ponovo nekad, negde... - rekla je Marija. Foto: ATA images, Jutjub printskrin/Sulejman Suljo Redžić

Inače, Marija Šerifović nedavno se ostvarila u ulozi roditelja uz pomoć surogat majke o kojoj ima samo reči hvale.

- Pre nego što sam se odlučila za surogat materinstvo, više puta sam pokušala da iznesem trudnoću i nisam u tome uspela, na moju veliku žalost. Zaista ne želim javno da objašnjavam medicinske razloge za to, ali surogat materinstvo je konačno bio moj jedini izbor. To je žena koja je pomogla da se ispuni moja najveća životna želja. Imale smo najbliži mogući odnos, čule se svakodnevno, zajedno prolazile kroz sve izazove trudnoće, zajedno išle na preglede... - rekla je Marija i otkrila kako je došlo do toga da se odluči za surogat majku - ispričala je.

