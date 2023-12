- Ja sam uvek žalila što nisam šoumen kao Brena, nego sam ozbiljan pevač - rekla je ona i dodala:

- Što se tiče samog nekog rivalstva, to je više bilo kojoj je punija hala, da li meni ili njoj. Ovako smo sasvim bile okej, i dan-danas smo.

Vesna je progovorila i svojim porocima. Foto: TV Pink printskrin/Amidži Šou

- Ja sam inače ceo život bila nemirna i volela sam tako da bančim, da se družim, da sa Šabanom Šaulićem provodim noći i dane... Mnogo sam radila, ali sam i trošila. Volim to i dan-danas. Retko ko da na estradi to ne voli, ako neko dobro peva i ako je neko dobro veselje ne možeš da ne popiješ čašu vina i ne daš pare muzici. E ja sam to malo više radila - otkrila je Vesna, o kojoj se pričalo da je mnogo pila.

- Ne bih bila živa da je to tako baš. Volela sam i volim i danas kad radim i pevam da popijem čašu viskija ili čašu vina prosto ne mogu da pevam celu noć i gledam kako se svi vesele, a ja pijem čaj - ispričala je pevačica.

(Una)

