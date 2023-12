Slobodan ‒ Boda Ninković jedan je od retkih glumaca čija deca nisu krenula njegovim putem. Istina, starija ćerka Anja ostala je u profesiji, ali je odlučila da bude sa druge strane kamere, kao filmski producent.

Foto: V. Danilov

Mlađa, Nađa, opredelila se za sport i prilično je uspešna. Odbojkašku karijeru započela je u Crvenoj zvezdi, a zatim su se smenjivali klubovi u Švajcarskoj, Italiji, Rumuniji, Brazilu. Trenutno je član poljskog kluba Komerskon.

Osim toga, Nađa Ninković je sa reprezentacijom Srbije stigla do zlatne medalje na Evropskom prvenstvu, iako je te 2011. imala samo dvadeset godina. U državnom dresu osvojila je niz sjajnih odličja, na koje su njeni roditelji Boda i Slavica beskrajno ponosni.

Foto: Jutjub printskrin/FIVB VOLLEYBALL

- Nađa je 85 odsto vremena odsutna od kuće. Moram priznati da je vrlo mlada otišla, sa nepunih dvadeset godina. Smatram da je zdravije da se čovek što pre osamostali, koliko god da je to teže – brže sazri i spreman je za izazove koje život nosi. Iako sve to lepo izgleda, profesionalni sport je naporan i privatni život sveden je na sekvence. To je jedino što joj nedostaje, a mi smo već navikli da je nema. Čujemo se i vidimo preko savremenih sredstava komunikacije, ali i odemo kod nje - rekao je u jednom intervjuu glumac, koji je odnedavno u penziji.

