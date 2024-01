Poslednji film iz ovog serijala prikazan je 1991. godine “Tesna koža 4”, a skoro 30 godina kasnije Gojko je pričao o pomenutoj ulozi.

Foto: Jutjub printskrin/Domaće serije

On je pre nekoliko godina dao intervju za “Mondo”, a gledaoci su bili u prilici da vide kako danas izgleda.

Branko se danas podosta promenio. Osim što je osedeo, on danas ima brkove i bradu. Foto: Jutjub printskrin/Domaće serije

Gojko se i danas bavi glumom. Aktivno je glumio u beogradskim pozorištima do pandemije koronavirusa, a poslednjih nekoliko godina glumio je i u serijama poput "Bele lađe", "Aleksandra od Jugoslavije", "Gorki plodovi", "Miris kiše na Balkanu", "Šesto čulo"... Poslednjih godina je u zgradi u kojoj živi - predsednik kućnog saveta.

– To je oslikavalo tadašnje vreme i to je bila prva serija koja je govorila o porodici našoj svakodevnoj na taj način - rekao je Gojko o "Tesnoj koži".

On je iskazao razumevanje za “večite studente”, kakav je i njegov lik Branko u čuvenoj seriji. Foto: Jutjub printskrin/Domaće serije

– Večitih studenata ima još uvek, jer još uvek smo mamini i tatini sinovi, odnosno, mamine i tatine ćerke. “Polako, sine, nemoj ti da žuriš. Samo ti to lepo ukrčkaj, završi”. Na kraju krajeva, deca danas i kad završe fakultete nemaju šta da rade. Možda je to studiranje i beg od nečega. Završe master, naguraju neke titule, pa onda prodaju gaće po Bulevaru - istakao je on.

BONUS GALERIJA: Slike sa snimanja serije "Stižu dolari"

Za još vesti zapratite nas na našoj zvaničnoj Fejsbuk stranici - budimo "na ti".

Nova dimenzija novosti, vaš "Nportal.rs".