Odnos Silvane Armenulić i Tome Zdravkovića okosnica je radnje serija "Toma". Baš kao i kada je istoimeni film počeo da se prikazuje u bioskopima, još jednom se gledaoci pitaju da li su pevači bili više od prijatelja i kakva je priroda bila njihove povezanosti. Takođe, pitanje je i šta je u ostvarenju reditelja Dragana Bjelogrlića i Zorana Lisinca romansirano i izmenjeno u odnosu na stvarne događaje.

Jedna od najupečatljivijih scena iz filma, koja još uvek nije prikazana u seriji, svakako je momenat kada Tomi javljaju da je Silvana poginula u saobraćajnoj nesreći. Kako je to sve izgledalo tog kobnog 10. oktobra 1976. kada je Armenulićeva izgubila život u 37. godini u udesu u selu Kolari kod Smedereva, delimično je rasvetlila Tomina udovica, Gordana Zdravković koja se pre godinu dana prisetila tih tragičnih momenata.

Gordana je u nekoliko navrata istakla kako pretpostavlja da je njen suprug bio zaljubljen u Silvanu Armenulić, ali da to nikada nikome nije rekao. Ili, barem, niko nije priznao da mu je Toma o tome govorio. Foto: Arhiva Novosti

- Među njima je postojalo veliko prijateljstvo, ali ona je za njega bila nedostižna. Verujem da nikada nije imao hrabrosti ni da joj kaže da je voli - rekla je Tomina poslednja supruga kada je premijerno pogledala film o pokojnom suprugu.

U ekranizovanoj Tominoj biografiji, pevač pada na kolena i potpuno se oduzima u momentu kada iz telefonskog poziva sazna za vest da je Silvana poginula.

Goca je otkrila ko mu je to javio i kako je stvarno reagovao.

- Kada je poginula, bio je očajan. Sećam se da nam je Lepa Lukić to javila. Nikada ga takvog nisam videla, toliko tužnog... - priznala je Gordana.

- Nije mogao da shvati da je više nema. Oni jesu imali jednu specifičnu vezu, u svakom slučaju bile su u pitanju emocije - kazala je.

- Život sa Tomom nije bio lak, ali nije bilo ni teško. U početku je bilo veoma konfuzno. Imala sam 25 godina kada smo se upoznali, a on je bio 12 godina stariji. Bio je oformljena ličnost i morala sam to da prihvatim. Nisam htela da ga menjam. Morala sam da se uklopim u njegov život. On je bio čovek koji je jako malo pričao, morala sam sama da dolazim do rešenja i saznanja šta voli i šta ne voli - ispričala je Gordana u "Uranku".

- Govorio bi mi: "Nemoj da čekaš da nešto završiš da bi živela, živi svakog trenutka!" - prisetila se tada Tomina udovica.

Foto: Arhiva Novosti, Jutjub printskrin/Blic

- Pre mene je imao tri braka i on nije trpeo da mu neko govori šta može, a šta ne može. Bio je impulsivan, kada je nešto hteo - morao je to da uradi. U meni je našao ženu koja može da ga razume, bila sam mu mirna luka. Smatrala sam da treba da živi svaki dan najbolje što može, jer kada smo se upoznali već je bio bolestan. Nikada mu ništa nisam zamerila, pratila sam ga u svemu. Voleo je ljude mnogo, napisao je pesmu „Voleo bih da zagrlim sve nesretne ovog sveta“. Pored mene je mogao i da se zaljubi. Kažem mu: Ako imaš neku muku, ako si se zaljubio, daj da rešimo problem.

- Nikada ga nisam pitala zašto je potrošio novac, gde je bio, šta je radio. Za njega bi to bilo opterećenje. Rekao mi je jednom: "Hoćeš li me pitati gde sam bio tri dana?" A ja mu kažem: "Je l ti bilo lepo?" On kaže: "Jeste", a ja: "To je važno, da ti je bilo lepo" - ispričala je Gordana kako je izgledao njihov zajednički život.

