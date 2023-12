U Beogradu postoje ulice u kojima je vožnja žutom trakom dozvoljena u određenim delovima dana. Tačnije, zabrana traje je samo šest sati dnevno, to jest, u špicevima.

To je jasno naznačeno na znaku, ali retko ko od vozača će zastati, pročitati ili zapamtiti satnicu, pa žute trake u takvim gradskim ulicama i van špiceva svi obično izbegavaju, iako ih nije zabranjeno koristiti. Žuta traka u njima važi samo od 7 do 9 i 14 do 18 sati. Foto: I. Marinković

Tako je od 7 do 9 sati ujutru i od 14 do 18 sati popodne, vožnja u žutoj traci ZABRANJENA u sledećim ulicama: Bulevar despota Stefana, Sinđelićeva, Bulevar Nikole Tesle, Vojislava Ilića, Sarajevska, Hajduk Veljkov venac, Balkanska. Foto: Printskrin

U svim ostalim ulicama koje imaju žutu traku vožnja je zabranjena čak i noću, pa se savetuje oprez:

Nepoštovanje ovih pravila vozača može da košta i do 5.000 dinara. Treba imati u vidu i to da u mnogim ulicama koje imaju obeleženu žutu traku, postoje kamere u Beogradu koje prate i beleže sve nesavesne vozače u koje u nedozvoljenim terminima koriste žutu traku.

