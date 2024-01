Piletina

Sirova piletina u frižideru traje samo dan ili dva (na temperaturi od 5 Celzijevih stepeni ili hladnije), ali do godinu dana u zamrzivaču (na temperaturi od -18 ili hladnije). Kuvana piletina može da stoji u frižideru nekoliko dana, a može i da se zaledi pa da se pojede u razmaku od dva do šest meseci.

Crveno meso i svinjetina

Crveno meso i svinjetina, kao i pečenje, mogu da budu u frižideru do pet dana, a mogu da se zalede na period od četiri do 12 meseci. Preostalo obrađeno meso će trajati tri do četiri dana u frižideru i dva do šest meseci ako se zamrzne. Foto: Profimedia

Mleveno meso

Meveno meso, kao što su govedina, teletina, svinjetina ili piletina, može da stoji u frižideru jedan do dva dana, a mogu da se zamrznu na period od tri do četiri meseca.

Viršle i salame

Viršle i salame mogu u frižideru mogu da budu dve nedelje neotvorene i trebalo bi nakon otvaranja da se pojedu najduže za pet dana, piše Reader's Digest. U zamrzivaču će trajati mesec do dva meseca.

Slanina i kobasice

Slanina koja stoji u frižideru bi trebalo da se pojede za nedelju dana, a kobasica u roku od dva dana. I jedno i drugo se može zamrznuti na mesec dana, a neke kobasice mogu stajati u zamrzivaču i do dva meseca.

