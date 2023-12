Ovim povodom gostovao je u emisiji "Puls Srbije" i tom prilikom prisetio se druženja sa kolegama na snimanju serije "Selo gori, a baba se češlja", posebno sa legendarnim glumcem Miloradom Mandićem Mandom.

- Sa snimanja najviše pamtim lepa druženja sa kolegama od kojih mnogi nažalost nisu više među nama. Jednom sam pričao sa Radošem Bajićem da li razmišlja o nastavku serije na šta je on odgovorio: "Sa kim da pravim nastavak?"

Kada je rekao Mandi da je kao dete gledao njegovu emisiju dobio je neočekivan odgovor: Foto: Tanjug/Rade Prelić

- Kao dete sam gledao popularnu emisiju "S one strane duge" koju je on vodio. Kada sam mu na snimanju serije rekao, misleći na tu emisiju: "Odrastao sam uz tebe", on mi je odgovorio: "Nisi ti to dovoljno gledao". Kao nisam dovoljno porastao. Bio je neviđeno duhovit.

A za Mandu ga vezuje i jedan veoma važan događaj.

Foto: Petar Milošević

- Ne mogu naravno zaboraviti rođenje sina. Završilo se snimanje. Manda i ja smo bili u kolima. Krenuli smo nazad za Vrnjačku Banju i na ulazu u grad supruga me je zvala sa stola i rekla: "Ja sam se porodila". Manda i ja smo stali, izljubili se i krenuli u hotel Slatina. Tu je krenula žurka.

