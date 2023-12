Milica Todorović je, naime, objavila fotografiju svoje malene kumice i čestitala Stevanu i Nataši na prinovi.

- Stigla ljubav kumina. Dobro nam došla Đina - napisala je Milica i tagovala svoje kumove.

Ime Đina vodi poreklo od grčkog "angelus" u značenju "anđeo".

Inače, Stevan Anđelković je u skladnom braku sa suprugom Natašom, sa kojom je prethodno bio u vezi 11 godina, međutim nedavno je otkrio da mu se atraktivna brineta na prvi pogled uopšte nije dopala.

- Pevao sam u jednom klubu kada sam je ugledao. Međutim, ona je meni bila totalno antipatična. Nisam poželeo ništa da imam sa njom. Bila je dominantna, pravila se važna, a u stvari sve je to bio neki odbrambeni mehanizam, štit. Pitala me je da otpevam neku pesmu, ja sam rekao da je ne znam. Toliko me je nervirala - prisetio se pevač u emisiji "Od A do Da".

