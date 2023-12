Nebojša Glogovac, velikan srpskog glumišta, napustio nas je 2018. godine. Iza njega su ostale njegove mnogobrojne uloge, porodica i neušteni prijatelji.

Poznato je da su čuveni Glogi i glumac Vojić Ćetković bili veliki prijatelji, kumovi...

Glumac je sada ispričao kako se oseća pet godina nakon njegove smrti. Foto: ATA images

- Mislim da je ovo prvi put da pričam o njemu ovako dugo, obično sam davao neke kratke izjave. Još uvek mi je teško kada vidim našu zajedničku garderobu, kada uđem u pozorište... Moje pozorište je mnogo glumaca izgubilo u poslednje vreme. Odlazili su neki veliki glumci i ranije. Tamo sam više od 30 godina, ali mislim da se nikada tolika praznina nije osetila kao odlaskom Nebojše. Nije on bio samo veliki glumac, samo deo pozorište, to je jedna neverovatna, neuništiva energija kojom je plenio i u salonu, i nekako celo pozorište, svi smo otpatili njegov odlazak i taj nedostatak se apsolutno oseća u svim segmentima i na svim spratovima, rekao je Vojin na Una televiziji i otkrio da dve godine od bolesti glumca nije nista novo radio:

- Mi smo porodica, meni Glogovac nije bio samo partner, kolega, ne kum, prosto mislim da ne postoji segment mog života, a da on nije imao neke veze s tim. To je jedan veliki gubitak i morao sam da stanem kada se razboleo i stao sam, dve godine nisam radio ništa novo. Nisam imao više referencu za svoj rad, morao sam da sagledam tu neku novu realnost sa njegovim odlaskom. Mi smo puno pričali, bili smo surovi jedan prema drugom, to je jedan od retkih ljudi pred kojim nisam imao nijednu tajnu. Mislim da nisam, da, ispričao je Vojin i objasnio koliko mu nedostaje:

- Još uvek mi je tu negde blizu, ne mogu da se naviknem... Još uvek mi jako nedostaje. Prošlo je puno godina od njegovog odlaska, ali to je neuništiva energija.

