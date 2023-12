To je dokazala još jednom, gostujući u jutarnjem programu na Hepi televiziji, kada je bez ustezanja odgovarala na sva pitanja voditelja.

Kada je na red došla tema seksa i operacija, pevačica je odgovorom nasmejala sve u studiju i kraj malih ekrana:

- Neke idu da se ušivaju da budu ponovo nevine. Bože sačuvaj! Gledam ih kako se operišu po nosu, ušima, licu, guzu podižu i tako dalje, ali još uvek nisam čula da se po onoj stvari ušivaju, pa da ponovo trpe one bolove - govorila je Lepa, a svi su se smejali. Foto: D. Milovanović

Vrhunac je bio kada je opisala sopstveno gubljenje nevinosti.

- Kad si nevin i dođe vreme da više ne budeš nevin, pa to boli. I ja sam se uvek čudila zašto svi izgiboše za taj seks, a to boli. Posle prvog seksa sam mislila da to više nikada neću da uradim ponovo, ali ono te svrbi svaki dan da ideš sa dečkom. I onda ti petog dana konačno bude lepo - objasnila je Lepa sve u jutarnjem programu Hapi televizije.

