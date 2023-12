Pevačica Snežana Sneki Babić godinama je slovila za jednu od najpopularnijih pevačica narodne muzike na domaćoj muzičkoj sceni. Osim po sjajnim hitovima, Sneki je žena koje je godinama nosila titulu najzgodnije dame na estradi.

Prepoznatljiva po dugim nogama i velikom blistavom osmehu Sneki je plenila pažnju gde god da se pojavi. Često izazovno obučena, nije se libila da pokaže svoju figuru i učini da svi okupljeni očarano gledaju u nju. Foto: ATA images

Osim zbog toga, Sneki je neretko bila u centru pažnje medija zbog svog emotivnog života. Mnogi nisu mogli da poveruju da je lepa pevačica sama, a bila je sve dok nije upoznala svog drugog supruga.

Sneki iza sebe ima jedan završen brak. 2002. godine ona se udala u tajnosti za nemačkog biznismena srpskog porekla Radomira Stojanovića, sa kojim je živela u Hamburgu, a koga je upoznala na jednom od svojih koncerata.

NJihova ljubav je trajala sedam godina nakon čega su 2009. godine rešili da stave tačku na svoj brak. Ova godina je izuzetno bila stresna i teška za pevačicu jer je u njoj preminuo i njen otac, koji joj je bio velika podrška.

Sneki je ovo jednom prilikom rekla i za domaće medije, iako su svi dobro znali da teška srca o ovome priča u javnosti.

– Izgubila sam oca, njegova smrt me je veoma pogodila. Ubrzo posle toga sam se razvela posle sedam godina braka. Taj deo priče je završen i ja sam nastavila dalje – izjavila je Sneki.

Iako njen prvi brak nije uspeo, pevačica je ostavila otvorenu mogućnost da ponovo stane na ludi kamen.

– Ja jedan brak imam iza sebe, nikad ne reci nikad. Dostigla sam zrele godine, tačno znam šta hoću, a i šta neću. Želim sebi da priuštim komforan život i budem okružena sjajnim, dobrim ljudima koji imaju pozitivnu energiju – istakla je jednom prilikom Sneki govoreći o braku i planovima za budućnost.

Ona je nedavno otkrila kako se oseća, a ubrzo smo saznali i da ima novog emotivnog partnera.

- Ispunjena sam u smislu neke lepe ljubavne energije. Sve mora sa merom da se radi. Trudim se da uvek budem stabilna, pa i u tom smislu. Volim i voljena sam, eto to mogu da kažem - kroz osmeh je rekla Sneki, pa je dodala:

- Sve u životu sam stekla sama i tako je celog mog života. To sa partnersvom i ljubavlju kod mene nema veze - objasnila je za "Grand" pevačica, koja je nedavno priznala da nema nikakav problem da bude bez emotivnog partnera.

- Mislim da je to velika greška i što se mene lično tiče, na samoću ne gledam kao većina žena sa negativne strane. Meni je samoća izvor inspiracije i to znači da mogu svoje vreme da organizujem kako želim. Znači da mogu da budem s partnerom i voljenom osobom kada želim, kada poželim da spavam sama - ja spavam sama. Kada ne želim da spavam sama, ja ne spavam sama - rekla je Sneki u emisiji "Magazin In". Foto: ATA images

Ipak, 2020. godine Sneki je otkrila da je srećno zaljubljena i ko je muškarac koji je osvojio njeno srce.

- Super nam je, zajedno smo, niko nikog ne opterećuje, nije iz javnog života. Ponekad muškarci vole te prznice, ali oni vole zadatake. Ne vole mirne, lagane, fine stvari, onda kažu ona je dosadna, šta ću s njom... Ja stvarno ne umem to - istakla je pevačica.

BONUS VIDEO: