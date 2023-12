Šeki ističe da je zvanično u penziji već 14 godina.

- Otišao sam u penziju 2009. godine, dobio status umetnika. Penzionisali su me, ali to je neka mala penzija od 30.000 dinara - rekao je on.

Ne krije da je teško živeti sa penzijom koja iznosi toliko.

- Vrlo je teško. Da mi nije još mikrofona, veruj mi, pitao bih se kako da preživim. Ali ja se nekako koprcam - priznao je Šaki.

- Devedesetih godina sam bio među dva pevača u Jugoslaviji po broju tiraža i popularnosti, ali prokleti rat je učinio mnogo toga. Nisam se interesovao i trudio da odem na bilo koju stranu, ostao sam onaj čovek koji sam bio u bivšoj Jugi. Ponosan sam što sam pevač iz eks Jugoslavije. Moja popularnost je onda bila tu i tamo, sve je bilo zaboravljeno i koliko sam prodavao ploča, ma sve - rekao je Šeki.

- Ja sam čovek dobre duše, ali za sebe nisam valjao. Imao sam dobre saradnike, velike hitove i dan danas se moji hitovi slušaju i ja se time ponosim, ali to nije dovoljno. Čovek treba da bude uporan i da se bori za sebe, a ja to ne znam. Skromnost je moja vrlina, ali to nije dobro. Da sam malo bio uporniji… U ovoj državi ako nemaš ljude, nemaš vezu, ti si mrtav čovek.

