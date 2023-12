Jednu buduću mladu iz Srbije, baš iz tog razloga, zanimalo je kako bi osude mogla da izbegne ukoliko napravi manje veselje. Anonimna devojka iz Srbije objasnila je, na društvenoj mreži Redit, da bi radije pravila malu svadbu, međutim, kroz primere njenih prijatelja, shvatila je da bi takva proslava naljutila veliki broj rođaka, koji ne bi bila pozvani na veselje.

To ju je navelo da pita ljude na Reditu kako da izbegne popreke poglede nepozvanih gostiju posle svadbe. Međutim, korisne savete nije dobila, jer su se svi složili da tako nešto nije moguće.

"Zanima me šta mislite o tzv. mikro svadbama, tipa venčanje za 20-30 ljudi? Meni se jako dopada forma jer je malo veće od običnog ručka sa kumovima, tu budu roditelji, bliski drugari i ti neki ljudi vama bitni, a opet nije gužva i 150 ljudi. Ali me brine da napravim tako nešto. Foto: Profimedia

Prošle godine moja prijateljica je pravila jedno takvo malo slavlje (planirali su veliko ali su uspeli da nađu kuću da kupe, pa je budžet za proslavu naglo postao mnogo manji pa su redukovali broj ljudi). I kaže mi da se dobar deo familije naljutio kada je video slike (izabrala je da nosi venčanicu, pa je to izgleda dodatno naljutilo ljude) iako im je unapred rečeno kakva je situacija, da moraju tako i da će praviti veće kad budu finansijski jači.

Brine me da ne prođemo i mi isto ako to odaberemo za sebe. Da li mislite da su takve proslave OK ili biste se naljutili na nekoga svog?", pitala je ona.

"Tvoja svadba - tvoja stvar"

Da li će rodbina biti ljuta ili ne, niko od reditora nije mogao unapred da garantuje sa sigurnošću, ipak, ono što su garantovali jeste dobar provod za svoju dušu - što je i najbitnije. Foto: Profimedia

"Ako se tebi dopada takva svadba, šta te briga da li će nekom drugom to da smeta? Tvoja svadba - tvoja stvar", "Baš te zabole da li će neko da se ljuti. Možeš i da ih pozoveš sve, lepo napišeš kotizacija 200 evra po osobi, pa se ljuti na sebe ako nemaš umesto na druge što nemaju", "Meni je takva svadba idealna, jer što se tiče rodbine/prijatelja koji žive u tri lepe i sa kojima se ne čujem, neka tako i ostane", "Samo razmisli, to je TVOJ momenat u TVOM životu i prosto ga proslavi na najbolji mogući način, čuj šta će reći rodbina" pisali su neki.

"Moja rodbina još nije prežalila"

Kako su prošli oni koji su pravili manje svadbe, ili su bili na manjim svadbama, podelili su takođe sa zbunjenom budućom mladom.

"Tri najbolje svadbe na kojima sam bila bile su upravo ovakve (10-30 ljudi). Mladenci su stigli sa svakim da popričaju umesto da ceo dan stoje dok se oko njih smenjuju gosti da se fotografišu. Niko se nije napio k'o svinja, potukao, puzio pod stolom, pucao iz puške, muzika svima odgovarala, svi su bili opušteni i svako se sjajno proveo. U sva tri slučaja familija se naljutila", napisala je jedna devojka. Foto: N. Fifić

Za njom, neki su pisali da im je mala svadba pokvarila odnose sa rodbinom na duže staze.

"Mi smo kupili kuću i napravili svadbu za 20 ljudi, još uvek su neki nepozvani ljuti", "Mi smo napravili manju svadbu, bili samo roditelji, kumovi i najbliži prijatelji. Nema ko se nije naljutio od moje i njene familije. Mislim da rodbina evo 5 godina kasnije još nije prežalila. Mislim da se kod nas svadbe prave za familiju a ne za tebe i tvog partnera. Barem tako to familija doživljava izgleda", pisali su oni koji su ljutnju familije osetili na svojoj koži.

