Danijel Dane Biorac, nazvan gorštak sa Golije, javnosti je postao poznat pre nekoliko godina kada je na televiziji emitovana reportaža o njegovom neobičnom načinu života. U međuvremenu se oženio i dobio sina, a njihovu ljubavnu priču pratio je filmski zaplet.

Rođen je u Novom Pazaru gde je završio i osnovnu i srednju. Bio je odličan đak i roditelji su hteli da ide na fakultet ali on to nije želeo.

- Mora neko i na selu da ostane - rekao je tada Dane Biorac koji je tako ostao na Goliji da čuva ovce i bavi se stočarstvom.

Kada je emitovana priča o njemu, na ekranu ga je videla devetnaestogodišnja Kristina iz Sarajeva, što joj je bilo dovoljno da, usred zime, krene da ga upozna. Ostalo je priča kao iz bajke.

Kako je ispričala, svideo joj se delija i došla je usred zime da ga upozna.

- Videla sam ga u emsiji, svideo mi se. Čestitala sam mu što vodi takav život, rekla sam mu da bih došla kod njega. Privuklo me to što je ozbiljan, hoće porodicu, brak i nije neki nezreo - rekla je Kristina u emisiji na RTS.

Ona je krenula iz Sarajeva a roditelji nisu znali gde ide, pa je morala da pobegne.

- Jedva sam čekala do dođem, nisam znala da li će me stvarno čekati na stanici. Razmišljala sam o tome da ću doći u drugu državu, a da njega neće biti, biću izgubljena. Čuli smo se preko telefona u toku puta, ali još nisam bila sigurna da će me čekati - dodala je Kristina.

Dane je ispričao da kao što ona nije verovala, tako ni on nije verovao da će ona da dođe.

- Tražio sam goveda, ne mogu da ih nađem, a ja treba da idem za Pazar. Kakva goveda, magla, ja samo gledam u telefon, poruku da pišem. Ali ugasio mi se telefon i ja ne znam da li će doći. Odem, pusti goveda, dođem da napunim telefon. Celu noć nisam oka sklopio, nemam ja smirke, sneg napadao i ja upalim traktor i samo da idem. Mogao bih peške da stignem za četiri sata, ali nemam smirke kod kuće. Isto kao što ona nije verovala, tako nisam ni ja verovao da će ona da dođe. Sretosmo se mi, meni sve nepoznato. Video sam ja po gradovima, ljube se i njuše, ništa ih nije sramota. Ali za nas gorštake to nije tako, mi odvedemo ženu u krevet pa se tamo to čini, sramota pred drugim ljudima. Svi me u Pazaru znaju, ja se pitah s njom i izljubih ka otac da joj umro, pa kad zađosmo za zgradu, ja je poljubih, pred narodom ne sme to - pričao je Dane o njihovom prvom susretu.

Tri dana je provela kod njega, a onda su otišli kod njenih roditelja da se upoznaju. Dane je tada prvi put napustio Srbiju. Svojom pričom i pojavom osvojio je i njene roditelje. Prihvatili su zeta i pustili ih u miru.

U međuvremenu su dobili sina kome su dali ime Jovan, po krsnoj slavi.

- Kada se rodio, prve su mi čestitale komšije, koje ne žive uopšte blizu, ali su mi došli. Bila nam je i Kristinina porodica. Mnogo smo srećni! Najvažnije mi je da je porođaj prošao kako treba i da su beba i žena dobro - rekao je skromni mladić ranije za Kurir.

Sudeći po njegovim društvenim mrežama, Dane je i dalje zaljubljenik u Goliju, odakle i objavljuje slike zavejanih predela.

Ponosni otac objavio je i sliku sina, navodeći da se nada da će i njegov naslednik ostati na planini, kao i on.

