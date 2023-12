Mirka Vasiljević već 11 godina je u skladnoj ljubavi sa fudbalerom Vujadinom Savićem sa kojim ima četvoro dece.

Foto: ATA images

O njihovoj ljubavi, dinamici, ali i vaspitanju dece je govorila u više navrata, a popularni par neretko je na meti šala zbog broja dece koje imaju. Mirka nikada nije krila da priželjkuje još, ali priznaje i da je organizacija veoma veliki problem kada je velika porodica u pitanju. Ipak, mediji uporno pokušavaju da od Mirke izvuku reakciju na potencijalnu preljubu Vujadina Savića.

Glumica se nikada nije libila da oštro odgovori na ovakva pitanja novinara, a isto je učinila i sada kada ju je Snežana Dakić pitala:

"Da li si se brinula nekad, ipak je mlad, da će požudeti za nekim novim iskustvima?", pitala je voditeljka "Hajp televizije".

"Pa dobro, ali to je njegova stvar. Mene će to verovatno u tom trenutku zaboleti i biti nešto što ne prija i ne odgovara, ali na kraju krajeva to je njegova sramota, on gubi, ne ja. Zato što je on uradio pogrešnu stvar, ne ja", istakla je Mirka, pa nastavila:

"Posledice zavise od mog životnog perioda, kako se ja osećam emotivno, kako se ja osećam sa svojom emotivnom i životnom zrelošću, jer neko kaže sa 20 da nikada ne bi oprostio nešto, a već kad dođe u neke zrelije godine, pa ima više životnog iskustva možda bi. Sve zavisi od momenta. Kada bi se nešto u našem braku dogodilo što mi ne bi odgovaralo... Sve zavisi od momenta, od tog trenutka. Naravno da ne bih samo okrneula leđa i otišla, ja sam ipak žena, volim da razgovaram", rekla je.

Za još vesti zapratite nas na našoj zvaničnoj Fejsbuk stranici - budimo "na ti".

Nova dimenzija novosti, vaš "Nportal.rs".