Glumac LJuba Bulajić je u poslednjih nekoliko godina odigrao veliki broj uloga koje su mu donele slavu i popularnost. Iako potiče iz ugledne porodice LJuba je svoj put gradio sam, malim koracima dok se nije dokazao svoje glumačko umeće.

Osim po ulogama LJuba je poznat i po svojoj otvorenosti i spremnosti da o svom životu javno govori s puno emocija i iskrenih reči.

LJuba je bio veoma blizak sa svojim ocem koji je preminuo prošle godine, a glumac se u jednoj emisiji prisetio trenutaka koje je proživeo sa njim i objasnio da mu je jedan od najvećih strahova bio da će rano ostati bez oca.

- Sama okolnost da me je otac dobio u 57. godini je u meni izazvala jedan veliki strah da ću rano ostati bez oca - bio je iskren naš glumac.

Taj strah se i obistinio, ali se čini da je glumac tada već bio dovoljno zreo da tu činjenicu može da prihvati i pomiri se sa činjenicom da smo svi prolazni i da svako mora jednom da skonča.

- Ja sam bio tu kada je izdahnuo taj svoj poslednji dah - ispričao je sa setom u glasu glumac i dodao:

- Moj otac je značio i znači i dalje sve u životu i kada mi se plače ja plačem, a plače mi se često - bio je iskren glumac.

On je objasnio da je imao veoma lepo detinjstvo i da mu je otac bio veliki oslonac u životu.

- Imali smo predivan odnos i moj otac je meni bio najbolji drug od najmanjih nogu pa do sada. Jako sam ponosan na naš odnos i ponosan sam na ono što smo nas dvojica uspostavili ne samo kao otac i sin, već i kao prijatelji, jer slobodno mogu neskromno da kažem, onako kako se on brinuo o meni kada sam bio mali i dok nisam znao šta ću sa sobom i kako, mali delić toga sam uspeo da mu vratim u njegovoj starosti kada je pao u krevet… Znam koliko mu je značilo da svakodnevno budem uz njega i ponosan sam na činjenicu da sam iskoristio svaki mogući trenutak da budem uz njega, jer znam koliko mu je to značilo.

LJubin otac, Jovan Bulajić bio je poznati reditelj i pisac, a majka novinarka, koja se danas bavi izdavštvom i koja mu je takođe oduvek davala vetar u leđa da bude najbolja verzija sebe.

BONUS VIDEO: