Vesela bosanska grupa koja je krajem osamdesetih osvojila simpatije publike svojim originalnim spojem hevi metala i narodnjaka, i duhovitim tekstovima, ponovo se okupila 2017. godine, i obradovala fanove novim albumom.

Ovih dana vredno pripremaju nove pesme i redovno nastupaju, a između ostalog, najavljuju i svirku u Beogradu, koja će se odigrati 5. januara u "Zapa bazi".

O planovima, novim pesmama, ali i starim dobrim vremenima, za Nportal govorili su kompozitor, tekstopisac i gitarista Fadil Šabović i basista Dragan Đurđelija.

Šta publika može očekivati od novog albuma? Ostajete li pri receptu koji ste primenili na prethodnom albumu iz 2017. godine, koji je bio u duhu starih ostvarenja Poštara, s kraja osamdesetih?

Fadil: Nervozni poštar ima svoju hemiju, koja je uvek ista i to je ono što publika prepoznaje i traži od nas. To nam govori da ne treba puno menjati. Dakle, možete očekivati puno dobrih pesama, koje su, zapravo, isečci iz života, na malo drugačiji način. Poštar ne pripada mejnstrimu, narodnjačkom ili nekom druogm, ima svoj stil, i sasvim je sigurno da ćemo nastaviti u tom pravcu. Vrlo je važno da je tu i naš vokal, Nuki, koji je takođe prepoznatljiv. Album snimamo u Sarajevu, biće novih deset pesama. Za sada smo izbacili samo jedan singl, koji je zapravo obrada našeg starog hita „Zajko, majstore“. S obzirom na to da je u Bosni i Hercegovini fudbaler Edin DŽeko jako popularan, i jako ga volimo, obradili smo pesmu i pretvorili je u „DŽeko, majstore“. To smo uradili za našu dušu. Mi, kada radimo u studiju, mi to zapravo radimo za sebe, veselimo se. Prvo treba da zabaviš samog sebe, pa tek onda publiku. Puno toga u Nervoznom poštaru dolazi spontano…

Znate li da li je fudbaler čuo pesmu i da li mu se dopala?

Fadil: Pre neki dan, jedam moj prijatelj mi je rekao da je poslao njegovom ocu. A otac mu je odgovorio: „Pa, mi to odavno znamo! Davno smo čuli!“ Naravno, svakom se dopadne kad mu ukažeš poštovanje. A taj dečko je zaista vrsni fudbaler.

Spot svedoči o tome da se nove pesme spremaju u dobroj atmosferi. Tu ste vas trojica iz postave koja je snimala albume osamdesetih godina prošlog veka. Da li vas ovo što se događa danas, na neki način, vraća u ta stara vremena i mladost?

Dragan: Mi nismo ni izašli iz mladosti!

Fadil: Ima toga!

Dragan: Da nema toga, ne bismo ni radili...

Možemo li i na novom albumu očekivati obradu neke stare sevdalinke?

Fadil: Istina je da smo na svakom albumu imali taj neki svoj „vozni red“ i uvek je bila i neka sevdalinka. Međutim, malo se menjaju vremena i mi se prilagođavamo… Osim toga, imamo puno novih pesama. Bilo ih je dvadesetak, pa se „izguralo“ deset, tako da verovatno neće biti prostora za obrade. Mada, nije ni isključeno da će neka ipak biti. Lepo je sačuvati od zaborava stare, lepe pesme. Inače, kada radiš obradu, važno je da doneseš nešto novo. Kakva je to obrada, ako uradiš sve isto? Onda si upropastio pesmu. Svojevremeno smo obradili pesmu „Igi Pop“ od Azre, i napravili „ZZ top”. DŽoni Štulić je bio na snimanju i oduševio se. On nije mogao da veruje da je to tako ispalo. Rekao nam je: „Pa, vi ste američki bend! Ovo je neverovatno šta ste uradili.“ Što reče Bajaga: „Šta sam ti uradio od pesme, mama!“

Pre nekoliko godina, Nuki je bio taj koji je insistirao da se Poštar ponovo okupi. Kako danas gledate na taj njegov potez - reklo bi se da uopšte nije pogrešio?

Fadil: Izleda da nije. A ako jeste, mi ćemo to da razmotrimo i onda da vidimo… (smeh)

Dragan: Mislim da nije!

Fadil: Naravno da nije! Znaš li šta je najbolji odgovor na to? Fanovi!

Dragan: Kad se ode na Jutjub, vidi se da nije!

Poštar se proslavio krajem osamdesetih, u bivšoj državi, a onda je, nažalost, usledila pauza zbog poznatih, nesrećnih razloga. To je bilo jedno drugačije vreme. Šta se, po vama, najviše promenilo u međuvremenu, a šta je ostalo isto?

Dragan: Više se muzika ne sluša, sada se gleda. To ne bi trebalo da bude tako, ali nažalost jeste. Sve je manje onoga, da se zatvoriš u sobu, zatvoriš oči i slušaš pesmu. Sad gledaš, a ne slušaš. Mi i dalje pravimo muziku za slušanje. Foto: Nportal

Fadil: Kako smo sedamdesetih, kad smo slušali Led Zeppelin, Yes… Ubaciš kasetu ili ploču, i zatvoriš oči i uživaš u muzici. To je bilo najbolje. Sad i uši možeš da zapušiš, ali oči da zatvoriš nikako!

Bilo je, u proteklom periodu, tenzija u bendu. Poštar je jedno vreme nastupao i sa drugim pevačem. Kako ste ipak prevazišli nesuglasice, šta je bilo presudno?

Fadil: Sve su tenzije dobre dok ne pređu u hipertenziju. Toga se čuvamo. Ponekad se te tenzije prave i samo da bi se nešto dešavalo. Svi smo mi stari igrači, koji vole to što rade. Sve u svemu, sve je okej… A malo nervoze… Pa, mi smo Nervozni poštar!

Dragan: Nije to nikakva novina. To se kod nas dešava od početka. Tek što smo snimili prvi album i pobedili na Ilidžanskom festivalu, Rule (prvi pevač, Rustem Nezirović - prim.aut.) je otišao iz grupe...

Šta biste poželeli našim čitaocima u novoj 2024. godini?

Fadil: Glavna poruka je uvek da im želimo dobro zdravlje. I srećnu novu godinu. Da im bog pomogne da u svemu što rade budu uspešni, da su im familije zdrave, da su oni zdravi, da se raduju, da žive život u miru, da svi živimo u miru i da sarađujemo. To je osnovna poruka. Znate da je Nervozni poštar bend dobre energije.