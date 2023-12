Nela Bijanić je sa sada već bivšim suprugom sagradila četvorospratnu kuću i hotel.

Iako je svoje imanje dala sinu, i dalje glavnu reč vodi ona.

– Ja sam osoba koja voli da ugosti, pogotovo kad je moja matična kuća u pitanju. Nisam žalila da otvorim "Rojalovu škrinju" i da za vam sve postavim najbolje moguće. Rojalovo posuđe je pozlaćeno, tako da će biti pretres kada budete izlazili. Neću da govorim o cifri, ali jeste skupo-rekla je pevačica za pozlaćeni escajg kojim njena porodica obeduje.

Objasnila je da se čitav život borila da nešto stvori:

– Ja sam esteta, volim da kupim lepu stvar i da se svako ko dođe kod mene oseti lepo i da uživa, bar onoliko koliko uživam i ja – izjavila je Nela, pa objasnila kako je do toga došlo:

- Grcala za sve to, ja sam želela da stvorim. Ekstremno sam radila, pevam od svoje petnaeste godine, ali sam bila pametna. Žao mi je što neke kolege dožive 60 ili 70 godina i nemaju svoj stan. Ja bih to ubila! Ne tražim da to bude hala, ali zaradi za sebe - objasnila je Nela za Grand i dodala:

- I moj bivši suprug i ja smo sinu sve prepisali. Naravno, to je sve stečeno dok smo bili u braku. Pa za naše dete smo se borili, prepisan je poklon njemu.

