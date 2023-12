Jedan od ostvarenja koje sa prvaom nosi epitet "kultni" je "Balkanski špijun", koji je proglašen i kao naša najbolja komedija na sajtu IMDb.

U pitanju je drama Dušana Kovačevića o političkoj paranoji Ilije Čvorovića, bivšeg staljiniste, koji je dve godine odležao u zatvoru. Sledeći svoju paranoju, on proganja svog podstanara, povratnika iz Francuske, u kom vidi agenta mračnih imperijalističkih sila, državnog neprijatelja i špijuna.

Glavne uloge poverene su danas velikim imenima: Danilo Bata Stojković (Ilija Čvorović), Zvonko Lepetić (brat Đura), Mira Banjac (Danica Čvorović), Sonja Savić (Sonja Čvorović) i Bora Todorović (Petar Jakovljević). Foto: V.Danilov

Nažalost, jedini živi svedok iz ove glumačke ekipe danas je Mira Banjac, koja se u razgovoru za "Nedeljnik" prisetila snimanja i otkrila šta joj je ostalo kao upečatljiv momenat.

- Ono što posebno pamtim jeste Sonja Savić, koja je već tada bila zvezda. Ona je tako bila uplašena, ona me je molila: "Miro, hajde da ja dođem kod vas, da mi radimo te dijaloge." Što mi se nikada nije dogodilo, da je jedan glumac hteo da sarađuje na taj način. Ne znam što je bila uplašena, ali je dolazila da probamo. I meni se to jako dopalo, to nešto govori o ličnosti. Da ona hoće da to bude dobro, da veruje da u kontaktu sa mnom to može odlično da uradi, i uradila je - rekla je ranije Banjac za "Nedeljnik".

Blistava karijera Sonje Savić

Sonja Savić bila je glumački biser, kako ju je veliki Petar Božović nazivao, a prvu veliku ulogu ostvarila je sa 16 godina u filmu "Leptirov oblak". Foto: Arhiv Novosti

I tako je početkom dvadesetih, na početku perspektivne glumačke karijere, igrala u kultnoj Šećernoj vodici, a za ulogu u filmu nagrađena je Zlatnom arenom u Puli. Od tada je snimila više od 40 filmova, a u svojim najplodnijim glumačkim godinama mogla je da igra u pet ostvarenja godišnje.

Godine mladosti i tuge

Osamdesete su bile godine njene mladosti tokom kojih se, kako je rekla, lepo zabavljala, bežeći od stvarnosti i tuge. Nije bila tajna da je bila ludo zaljubljena u džez muzičara Vlajka Lalića, koji je bio njena prva ljubav. Međutim, tragedija u kojoj je on poginuo ih je zauvek razdvojila.

Smrt

Glumica je tragično okončala život u septembru 2008. godine u svom stanu u 48. godini života. Kao uzrok smrti navodila se prevelika doza nedozvoljenih supstanci u njenom telu.

Foto: N. Fifić

Poslednji intervju Sonja je dala samo 2 meseca pre smrti, u julu 2008. godine, za crnogorske "Vijesti".

- Ono čime mogu da se ponesem, ne ponosim, nego ponesem, to je što sam uspela da izbrišem granicu između života i poziva. Da li to svaki put uspešno dočaram i do koje mere mogu da vladam scenom ne znam. Trudim se da moja reč dovoljno dugo putuje da može publici da zadrži pažnju, jer, i posle toliko godina, ja i dalje brinem o tome šta publika misli - rekla je tada. Foto: D. Milovanović

Sonja je sahranjena u rodnom selu Donja Gorevnica, a niko od njenih kolega nije prisustvovao sahrani.

Kuća-legat Sonje Savić u rodnom mestu, gde se nalazi njena celokupna umetnička zaostavština, trenutno je predmet sudskog spora i ovaj kompleks već nekoliko godina nije dostupan javnosti. Razlog za to je što deo Sonjine rodbine osporava testament i traži deo imovine.

