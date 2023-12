Cecina rođena sestra objasnila je kako se ona bojala da će joj samo jedan čovek biti u publici, te da nije imala želju da samo zbog njega izađe na binu.

- Na dan koncerta svi smo bili kod kuće i spremali se za spektakl. Ceca je otišla do terase i „bacila" pogled na „Marakanu". Ubrzo je dotrčala sva zbunjena i vikala: „LJudi, nema naroda! Ko je onda kupio sve te karte ako je koncert rasprodat?!" Pitala sam je: „Kako to misliš?" Odgovorila mi je da nešto nije u redu, jer sa terase nije videla nijednog čoveka kako ulazi na stadion, govorila je Lidija i dodala kako je Ceca odmah pozvala Raku Marića, čuvenog producenta, koji je organizovao to njeno druženje s publikom.

- U panici je rekla Raki: „Ako je jedan čovek kupio sve karte, neću izaći da pevam! Neću tako da nastupam!" Raka je odmah počeo da zove sve agencije koje su prodavale karte i proveri da li ih je sve kupio jedan čovek. Saznao je da se to nije desilo. Kad je rekao Ceci da ne brine i da je sve u redu, jedva je čekala da izađe na binu. Nešto kasnije smo ugledali masu ljudi, a zatim i osetili tu atmosferu. To ćemo da pamtimo ceo život!, tvrdi ona, koja i dalje važi za veliku podršku, ali i kritičara Ražnatovićke. Foto: Zoran Jovanović Mačak

S druge strane, roditelji Mira i Slobodan Veličković, nikada nemaju nikakve primedbe.

- Tati nikad ništa ne smeta, njemu je sve fenomenalno i super. Majci isto! Uvek mi posle nastupa čestita i kaže da je to nešto o čemu se mašta i sanja i da sam jedna od retkih koja je predodređena za velike uspehe, istakla je pevačica, čija su se i oba koncerta na Ušću upisala u istoriju. Foto: Arhiva Večernje novosti

- Sećam se svih momenata sa oba koncerta. Bili su veoma emotivni. Takve koncerte bi svaki pevač trebalo da doživi u karijeri, rekla je Cecina sestra, dok se pevačica dotakla i njenih kritika koje uvek prihvati kao savet.

- Uvek komentariše moje pevanje i energiju i često smatra da mogu bolje i lepše. Sećam se, posle koncerta na Ušću 2013, na kom sam pevala tri i po sata, prišla mi je i rekla: „Bilo je fenomenalno, ovo treba svako da doživi, ali uopšte mi se nisu dopali tvoja energija i pevanje." Ne slažem se uvek s njom, ali znam da od mene želi da izvuče maksimum, naglašava pevačica, pa dodaje kako ju je upravo sestra ubedila da snimi neke od najvećih hitova.

